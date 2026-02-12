Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Pkw in Wardenburg +++ Brandursache ermittelt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 12:10 Uhr, kam es in Wardenburg in der Friedrichstraße zu einem Brand eines geparkten Pkw.

Der Renault Transporter geriet aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum in Brand. Eigene Löschversuche eines 60-Jährigen führten nicht zum Löschen der Flammen.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Erst die hinzukommende Freiwillige Feuerwehr Wardenburg konnte dem Fahrzeugbrand Herr werden und das Feuer löschen.

Für die Dauer der Brandbekämpfung waren die Straßenabschnitte Eelder Straße/ Friedrichstraße und Raiffeisenstraße/ Friedrichstraße gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell