Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Wildeshausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, gegen 13:25 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 248 in der Bauerschaft Bühren in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen im Begegnungsverkehr.

Ein 53-jähriger aus Wagenfeld fuhr in seiner Sattelzugmaschine die Kreisstraße in der Bauerschaft Bühren aus Richtung Wildeshausen. Auf der entgegengesetzten Fahrspur kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das immer wieder in den Gegenverkehr geriet.

Der Sattelzug-Fahrer musste dem Entgegenkommenden ausweichen, um eine frontale Kollision zu verhindern. Hierbei kam der 53-Jährige von der Fahrbahn ab und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Unfallverursacher, der in Richtung Wildeshausen unterwegs war, fuhr weiter und entfernte sich damit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 52.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Wildeshausen nahm den Unfall und anschließend die Ermittlungen auf. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/ 941-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

