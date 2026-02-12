Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl in Lemwerder +++ Zeugen gesucht +++ hoher Sachschaden durch Aufdrehen von Wasserhähnen

Im Zeitraum von Montag, 19. Januar 2026, bis Mittwoch, 11. Februar 2026, entwendeten bislang Unbekannte in der St.-Veitstraße in Lemwerder Kupferrohre aus einem Mehrfamilienhaus.

Die bislang unbekannten Personen verschafften sich Zutritt zum Haus, indem sie die Kellerfenster einschlugen und so rechtswidrig ins Gebäude gelangten. Das betroffene Mehrparteienobjekt befand sich im Renovierungszustand.

Die Unbekannten entwendeten sämtliche Kupferrohre aus dem Haus und drehten vor ihrer Flucht die Wasserhähne auf. In der Folge lief das Kellergeschoss des Objekt mit Wasser voll.

Der Schaden beläuft sich auf eine hohe fünftstellige Summe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Lemwerder unter der Telefonnummer 0421/ 485064-0 in Verbindung zu setzen.

