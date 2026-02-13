Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Rohbau in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10. Februar 2026, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 12. Februar 2026, circa 16:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Objekt in der Straße Burwinkel in Elsfleth und entwendeten Diebesgut.

Aus dem, im Rohbau befindlichen, Objekt wurden Werkzeuge im Wert von knapp 1.000 Euro entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Elsfleth unter der Telefonnummer 04404/ 954850 in Verbindung zu setzen.

