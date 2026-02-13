Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Rohbau in Elsfleth +++ Zeugen gesucht
Delmenhorst (ots)
In der Zeit von Dienstag, 10. Februar 2026, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 12. Februar 2026, circa 16:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Objekt in der Straße Burwinkel in Elsfleth und entwendeten Diebesgut.
Aus dem, im Rohbau befindlichen, Objekt wurden Werkzeuge im Wert von knapp 1.000 Euro entwendet.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei Elsfleth unter der Telefonnummer 04404/ 954850 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell