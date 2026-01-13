PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin fährt Fahrradfahrer an

Ludwigshafen (ots)

Am Montagmorgen (12.01.2026) gegen 6 Uhr streifte eine 50-jährige Autofahrerin vermutlich einen bislang unbekannten Fahrradfahrer auf der K9 in Richtung Ludwigshafen. Die Autofahrerin hörte einen Aufprall und erblickte den Radfahrer, welcher sich augenscheinlich am Ellenbogen verletzt hatte.

Als die Fahrerin eines Opel Movano Hilfe holen wollte, sprach sich der augenscheinlich Verletzte gegen die Kontaktaufnahme der Polizei und des Rettungsdienstes aus und verließ die Unfallörtlichkeit, noch bevor die Personalien ausgetauscht werden konnten. Durch den Aufprall wurde der Außenspiegel der Opels beschädigt.

Die 50-Jährige meldete daraufhin den Verkehrsunfall im Nachgang der Polizei. Neben eines wegen fahrlässiger Körperverletzung eröffneten Strafverfahrens gegen die Frau wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den unbekannten Radfahrer ermittelt.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich,
   - ca. 30 - 50 Jahre alt,
   - schlanke Statur,
   - dunkel gekleidet,
   - trug einen weißen Fahrradhelm, eine gelbe Fahrradbrille und 
     Handschuhe.

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zum Fahrradfahrer geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de oder unter 0621/963- 24150 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Junga, PK'in
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

