Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Bürgerdialog der AfD in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, fand in den Abendstunden eine Veranstaltung der AfD Landesgruppe Niedersachsen in der Markthalle in Delmenhorst statt.

In diesem Zusammenhang riefen bereits im Vorfeld verschiedene Initiativen über die sozialen Medien zu Protestaktionen rund um den Bürgerdialog auf.

Am Veranstaltungstag gegen 08:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass die beiden Haupteingangstüren der Markthalle durch bislang unbekannte Personen mittels Fahrradschlösser von außen verschlossen wurden. Die Schlösser konnten durch verantwortliche Personen der Markthalle entfernt werden.

Die Polizei Delmenhorst bereitete sich gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei Oldenburg auf den Einsatz vor, um sowohl einen störungsfreien Ablauf der politischen Veranstaltung, als auch der angemeldeten Gegendemonstration zu gewährleisten.

In der Zeit von 17:00 Uhr bis circa 19:00 Uhr versammelten sich rund 150 Personen vor der Markthalle und demonstrierten mit mehreren Redebeiträgen gegen den Bürgerdialog. Die Gegendemonstration war wie geplant gegen 19:00 Uhr beendet.

Durch das professionelle Vorgehen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten konnten sowohl die Veranstaltung der AfD in der Markhalle als auch die Gegenveranstaltung ohne besondere Vorkommisse stattfinden.

Der Bürgerdialog endete gegen 21:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

