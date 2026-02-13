PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand auf einem Milchviehbetrieb in Hude +++ Brandursache ermittelt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, gegen 06:10 Uhr, gerieten Teile der Solar-Akkuspeichergeräte in einer Räumlichkeit auf einem Milchviehbetrieb an der Bremer Straße in Hude in Brand.

In einem Nebenraum des großen Stalles an der Einsatzörtlichkeit gerieten rund 10 Akkuspeichergeräte einer Solaranlage in Brand. Der 36-jährige Melkbetriebinhaber nahm im Stall Rauchgeruch wahr und entdeckte die Flammen.

Die hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehren Hude, Altmoorhausen und Dingstede rückten mit 51 Kameraden und Kameradinnen an und löschten das Feuer. Durch das professionelle Vorgehen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.

Glücklicherweise sind weder Personen, noch Tiere verletzt worden.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung auf. Am Freitag, 13. Februar 2026 ermittelte die Brandermittlerin, dass ein technischer Defekt der Akkuspeichergeräte der Solaranlage den Brand verursachte.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 55.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:16

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Altkleidercontainers in Wardenburg

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 12. Februar 2026, gegen 21:30 Uhr, kam es in Wardenburg Am Kanal zu einem Brand eines Altkleidercontainers. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Altkleidercontainer in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Achternmeer rückte mit neun Personen an und löschte den brennenden Container. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1.000 Euro ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 10:57

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Rohbau in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

    Delmenhorst (ots) - In der Zeit von Dienstag, 10. Februar 2026, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 12. Februar 2026, circa 16:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zutritt zu einem Objekt in der Straße Burwinkel in Elsfleth und entwendeten Diebesgut. Aus dem, im Rohbau befindlichen, Objekt wurden Werkzeuge im Wert von knapp 1.000 Euro entwendet. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 22:11

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Bürgerdialog der AfD in Delmenhorst

    Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 12. Februar 2026, fand in den Abendstunden eine Veranstaltung der AfD Landesgruppe Niedersachsen in der Markthalle in Delmenhorst statt. In diesem Zusammenhang riefen bereits im Vorfeld verschiedene Initiativen über die sozialen Medien zu Protestaktionen rund um den Bürgerdialog auf. Am Veranstaltungstag gegen 08:00 Uhr wurde der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren