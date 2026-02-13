Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand auf einem Milchviehbetrieb in Hude +++ Brandursache ermittelt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 12. Februar 2026, gegen 06:10 Uhr, gerieten Teile der Solar-Akkuspeichergeräte in einer Räumlichkeit auf einem Milchviehbetrieb an der Bremer Straße in Hude in Brand.

In einem Nebenraum des großen Stalles an der Einsatzörtlichkeit gerieten rund 10 Akkuspeichergeräte einer Solaranlage in Brand. Der 36-jährige Melkbetriebinhaber nahm im Stall Rauchgeruch wahr und entdeckte die Flammen.

Die hinzugerufenen Freiwilligen Feuerwehren Hude, Altmoorhausen und Dingstede rückten mit 51 Kameraden und Kameradinnen an und löschten das Feuer. Durch das professionelle Vorgehen der Feuerwehren konnte ein Übergreifen des Feuers verhindert werden.

Glücklicherweise sind weder Personen, noch Tiere verletzt worden.

Die Polizei Wildeshausen nahm die Ermittlungen zur Brandursachenerforschung auf. Am Freitag, 13. Februar 2026 ermittelte die Brandermittlerin, dass ein technischer Defekt der Akkuspeichergeräte der Solaranlage den Brand verursachte.

Der entstandene Sachschaden wurde auf 55.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell