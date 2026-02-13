Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Großangelegte Kontrolle der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch in Ahlhorn

Delmenhorst (ots)

Rund 35 Einsatzkräfte aus der Polizeiinspektion Delmenhorst/ Oldenburg-Land/ Wesermarsch und des Zolls aus Oldenburg haben in einer groß angelegten Lehrgangskontrolle am Dienstag, 11. Februar 2026, in Ahlhorn stationäre und mobile Kontrollen durchgeführt.

In der Zeit von 12:00 Uhr bis circa 22:00 Uhr wurden circa 160 Fahrzeuge und knapp 200 Personen kontrolliert.

Im Fokus der Verkehrskontrollen stand die Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmenden.

Gleich beim ersten kontrollierten Fahrzeug eines 22-Jährigen aus Cappeln stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der junge Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet.

Gegen 17:30 Uhr wurde ein 55-jähriger aus der Gemeinde Großenkneten in Ahlhorn auf der Kapitän-Strasser-Straße angehalten und kontrolliert. Die kontrollierenden Beamten stellten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Ein 48-jähriger aus Oldenburg versuchte sich der Verkehrskontrolle in Ahlhorn zu entziehen, indem er die Anhaltesignale der Beamten missachtete und in Richtung Emstek mit seinem Fahrzeug flüchtete. Den Beamten gelang es den Mann in Garthe auf der Straße Im Gartherfeld anzuhalten und ihn zu kontrollieren. Der VW-Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Ein 38-jähriger Mann wurde gegen 18:15 Uhr auf der Vechtaer Straße kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann das Fahrzeug ohne eine gültige Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr führte. Weiterhin ergaben sich für die Beamten Anhaltspunkte für die Annahme einer Betäubungsmittelbeeinflussung des Kraftfahrzeugführers. Ein sogenannter Urin-Vortest wurde vor Ort durchgeführt. Hierbei versuchte der 38-jährige Mann den Test mit seinem Speichel zu manipulieren. Letztlich bestätigte sich der Verdacht und ein Arzt entnahm in der Folge eine Blutprobe bei dem 38-Jährigen.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen ihn Ermittlungen eingeleitet.

Ein 28-jähriger aus Cloppenburg führte ein verbotenes Messer in seinem Pkw mit sich. Dies wurde durch die Beamten sichergestellt und gegen den Mann ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei Fahrzeuge verfügten über keinen gültigen Versicherungsschutz. Die Weiterfahrten wurden jeweils untersagt und gegen die Fahrzeugführenden, sowie dessen Halter entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Ein Mann brachte Kennzeichen eines anderen Pkw an seinem an und versuchte die Beamten darüber zu täuschen, dass der kontrollierte Pkw zugelassen und versichert sei.

Auch diese Weiterfahrt wurde untersagt und das Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Fünf Mal wurden Verstöße gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz festgestellt. Insgesamt wurden weitere knapp 50 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, die ein Verwarn- oder Bußgeld nach sich zogen.

Durch die behördenübergreifende Lehrgangskontrolle konnten zahlreiche Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt und konsequent geahndet werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell