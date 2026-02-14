Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person in Butjadingen

Delmenhorst (ots)

Am 13.02.2026 gegen 08:55 Uhr kommt es auf der L859 in Butjadingen aufgrund winterglatter Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Im Bereich einer Linkskurve in Fahrtrichtung Nordenham verliert die 32-jährige Fahrzeugführerin aus Butjadingen die Kontrolle über ihren Pkw. Der Pkw dreht sich auf der Fahrbahn und rutscht letztlich von der Fahrbahn in einen Graben, wo der Pkw auf dem Dach zum Stillstand kommt. Der Pkw wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen und die Fahrzeugführerin wird zwecks weiterer Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2000 Euro.

