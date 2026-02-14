Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnungseinbruch in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum 14.02.2026 kam es in der Neddenheider Straße in Ganderkesee, Ortsteil Grüppenbühren, zu einem Einbruch in eine Wohnung. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch einen Schuppen und nach Aufbrechen einer Seitentür Zugang zum Tatobjekt. In der Wohnung suchten die Täter nach Wertgegenständen und entwendeten aus einem Behältnis schließlich Gold- und Silberschmuck sowie eine Goldmünze. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 entgegen.

