Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wohnungseinbruch in Hude

Delmenhorst (ots)

In der Nacht zum 13.02.2026 kam es im Schulweg in Hude zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienwohnhauses. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach Zerstören einer Fensterscheibe Zugang zur Wohnung. In der Wohnung wurden diverse Behältnisse geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell