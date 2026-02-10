PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Steine auf Fahrbahn geworfen - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Sonntag, 8. Februar, kam es auf der Bundesstraße 64 bei Brakel-Istrup zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nur durch die schnelle Reaktion eines Autofahrers konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16.20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Brakel mit seinem Fahrzeug die B64 von Brakel in Richtung Bad Driburg. Als er die Brücke "Istruper Straße" passierte, warfen zwei bislang unbekannte Jugendliche Steine auf die Fahrbahn. Der Fahrer konnte durch ein schnelles Ausweichmanöver einen möglichen Zusammenstoß verhindern. Die beiden gesuchten Jugendlichen waren überwiegend dunkel gekleidet. Eine der Personen trug ein grünes Oberteil. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu den gesuchten Personen geben können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

