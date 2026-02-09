PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kontrolltag der Polizei Höxter

Kreis Höxter (ots)

Am Freitag, 6. Februar, führten Beamtinnen und Beamte der Kreispolizeibehörde Höxter einen weiteren Kontrolltag im Straßenverkehr durch. Ziel der regelmäßigen Maßnahmen ist es, Verkehrsverstöße konsequent zu verfolgen und das Bewusstsein für die Gefahren im Straßenverkehr zu stärken. Die eingesetzten Kräfte waren dabei auch mit zivilen Fahrzeugen unterwegs. Im Verlauf des Kontrolltages wurden insgesamt 191 Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet. Davon betrafen über 170 Verstöße Geschwindigkeitsüberschreitungen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf Geschwindigkeitskontrollen auf der B252 bei Warburg-Germete. Dort wurden 33 Fahrzeugführer wegen überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Der schnellste Fahrer wurde mit 36 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h gemessen. Gegen alle Betroffenen wurden Verwarngelder erhoben oder Bußgeldverfahren eingeleitet. Bei Kontrollen in Höxter fiel ein Fahrer auf, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. In einem weiteren Fall besteht ebenfalls der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, hier dauern die Ermittlungen noch an, da der Sachverhalt vor Ort nicht abschließend geklärt werden konnte. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Darüber hinaus stellten die Beamten bei einem kontrollierten Fahrer fest, dass gegen ihn zwei Aufenthaltsermittlungen der Staatsanwaltschaft Kassel vorlagen. In Bad Driburg wurde eine zivile Streifenwagenbesatzung auf einen Fiat 500 aufmerksam, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und in einem Kurvenbereich überholte. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten neben dem 39-jährigen Fahrer aus Bad Driburg drei Kinder im Alter von 9, 7 und 6 Jahren im Fahrzeug fest. Eines der Kinder war nicht ordnungsgemäß gesichert. Den Fahrer erwartet ein Bußgeldverfahren. Zudem werden die Führerscheinstelle des Kreises Höxter sowie das Kreisjugendamt über den Vorfall informiert. Die Polizei Höxter wird auch künftig regelmäßig Verkehrskontrollen durchführen, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreisgebiet weiter zu erhöhen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

