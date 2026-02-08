PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Warburg (ots)

Am 06.02.2026, gegen 15:35 Uhr, ist es in Warburg auf der Bußdorfer Straße, Höhe Haus Nummer 6, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einer weiblichen Fahrzeugführerin touchierte beim Vorbeifahren den geparkten PKW Hyundai der 61-jährigen Fahrzeughalterin aus Warburg. Der PKW wurde an der linken Seite beschädigt. Die Unfallverursacherin setze ihre Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (052719620) zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

