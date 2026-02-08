POL-HX: Verkehrsunfallflucht
Warburg (ots)
Am 06.02.2026, gegen 15:35 Uhr, ist es in Warburg auf der Bußdorfer Straße, Höhe Haus Nummer 6, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einer weiblichen Fahrzeugführerin touchierte beim Vorbeifahren den geparkten PKW Hyundai der 61-jährigen Fahrzeughalterin aus Warburg. Der PKW wurde an der linken Seite beschädigt. Die Unfallverursacherin setze ihre Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter (052719620) zu melden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. /RS
