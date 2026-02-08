POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Steinheim (ots) - Am 07.02.2026, gegen 15:21 Uhr, ist es in Steinheim zu einem Alleinunfall mit einem Radfahrer gekommen. Der 51-jährige Radfahrer aus Horn Bad Meinberg trug einen Helm und befuhr mit seinem Rennrad einen asphaltierten Feld- und Radweg im Bereich "Auf der Uhlenmersch". Nach dem Überqueren eines Bahnüberganges fuhr er in Richtung Wöbbeler Straße und kam er in einer Linkskurve nach links von der ...

