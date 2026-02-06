PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HX: Paketzusteller betrunken und unter Medikamenteneinfluss unterwegs - Bürger informiert die Polizei

Nieheim (ots)

Am Donnerstagabend, 5. Februar, hat ein aufmerksamer Zeuge der Polizei einen betrunkenen Paketzusteller in Nieheim gemeldet. Gegen 21.15 Uhr konnten die eingesetzten Beamten das betreffende Fahrzeug in der Nikolausstraße antreffen. Die Angaben des Zeugen bestätigten sich vor Ort. Ein Atemalkoholtest bei dem 30-jährigen Fahrer aus Paderborn ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Zusätzlich zeigte ein Drogenvortest, dass der Mann unter dem Einfluss starker Medikamente stand. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an. In Begleitung der Einsatzkräfte wurde der Mann zur Polizeiwache gebracht, wo ein Arzt die Blutentnahme durchführte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bedankt sich bei dem aufmerksamen Bürger. Alkohol und andere beeinflussende Substanzen haben im Straßenverkehr nichts zu suchen und werden konsequent geahndet./rek

