PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizeihund "Lemmy" erschnüffelt 65 Kilogramm Drogen-Pillen

POL-HX: Polizeihund "Lemmy" erschnüffelt 65 Kilogramm Drogen-Pillen
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Beverungen (ots)

Ein ungewöhnlich großer Drogenfund gelang der Polizei in Beverungen. Bei der Durchsuchung eines Wohnhauses entdeckte sie künstlich hergestellte Drogen mit einem Gewicht von rund 65 Kilogramm. Der Fund gelang dank der feinen Spürnase des Diensthundes "Lemmy", der die Aufputschpillen an einer ungewöhnlichen Stelle erschnüffelte.

Die ganze Geschichte begann damit, dass am 14. Januar eine 24-jährige Frau aus Beverungen mit ihrer zweijährigen Tochter das St. Ansgar Krankenhaus in Höxter aufsuchte. Dem Mädchen ging es allgemein schlecht und es litt an Übelkeit. Die untersuchenden Ärzte stellten fest, dass das Kind offenbar unter Drogen stand. Ein Urintest schlug positiv auf Amphetamine an. Durch Mitarbeiter des Krankenhauses wurde die Polizei eingeschaltet. Die Mutter erzählte daraufhin, dass sie mit ihrer Tochter tags zuvor auf einem Spielplatz gewesen sei und das Kind womöglich im Sandkasten versteckte Drogen gefunden und verschluckt hätte.

Die hinzugerufene Polizei hatte ihre Zweifel an dieser Geschichte, suchte dennoch zunächst den Spielplatz nach möglichen Drogenresten ab. Die Beamten und der eingesetzte Spürhund der Polizei wurden aber nicht fündig, woraufhin in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn eine Wohnungsdurchsuchung an der Anschrift der Frau durch den zuständigen Richter angeordnet wurde.

Nach intensiver Suche in verschiedenen Räumlichkeiten wurde Diensthund Lemmy auf einmal fündig: Er schlug an einem Stapel großer Kartons an, in dem Solarpaneele verpackt waren. Erst bei genauer Überprüfung wurde das Drogenversteck auch für die Beamten sichtbar: Auf der Rückseite der Solarpaneele war in der Wohnung durch den 27-jährigen Lebensgefährten der Kindesmutter eine Schicht Epoxidharz aufgetragen worden, in dieser festen Masse waren die illegalen Aufputsch-Tabletten eingegossen worden. Insgesamt wurden 14 Solarpaneele entdeckt, auf zwölf Paneelen waren die Amphetamine bereits fertig eingegossen. Zwei weitere Paneele waren schon mit Pillen bestückt, aber noch nicht versiegelt. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte in der Wohnung noch Folienschweißbeutel mit weiteren Captagonpillen mit einem Gewicht von rund 30 Kilogramm. Insgesamt wurden etwa 65 Kilogramm der chemisch erzeugten Drogen sichergestellt. Der Straßenverkaufswert dieser Menge liegt schätzungsweise im siebenstelligen Bereich.

Die Frau und der Mann wurden am 16. Januar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn durch einen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Paderborn in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an. Um die Betreuung des Mädchens, das das Krankenhaus mittlerweile verlassen konnte, kümmert sich das Jugendamt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:23

    POL-HX: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

    Bad Driburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag, 3. Februar, kam es in Bad Driburg zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 0:30 und 4:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "Am Hellweg". Angaben zur Höhe der Tatbeute liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 14:16

    POL-HX: Schüler durch Druckgaswaffe verletzt

    Bad Driburg (ots) - Beim Hantieren mit einer Druckgaspistole ist ein Schüler in Bad Driburg leicht verletzt worden. Ein Mitschüler hatte diese am Dienstag, 27.01.2026, mit sich geführt und sie ihm außerhalb des Schulgeländes zeigen wollen. Dabei löste sich ein Schuss, der zu den leichten Verletzungen führte. Die Polizei wurde am Donnerstag, 29.01.2026, über den Vorfall informiert und hat daraufhin die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren