Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 3. Februar, kam es in Bad Driburg zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen 0:30 und 4:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Straße "Am Hellweg". Angaben zur Höhe der Tatbeute liegen derzeit noch nicht vor und sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

