Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mann attackiert Frau - Polizei sucht Zeugen

Beverungen (ots)

Am Mittwoch, 4. Februar, kam es in Beverungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 24-jährigen Frau. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können. Gegen 8.20 Uhr war die junge Frau zu Fuß auf dem Gehweg der Dalhauser Straße unterwegs, als sie von ihrem 23-jährigen Ex-Partner angegriffen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen riss der Mann die Frau zu Boden und trat mehrfach auf sie ein, um an ihr Mobiltelefon zu gelangen. Erst als ein mit zwei Personen besetzter Pkw anhielt, ließ der Tatverdächtige von der Frau ab und flüchtete anschließend zu Fuß vom Tatort. Die beiden Insassen des Fahrzeugs kümmerten sich um die verletzte Frau, die anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die beiden Helfer waren beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen./rek

