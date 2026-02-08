PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer verletzt sich schwer

Steinheim (ots)

Am 07.02.2026, gegen 15:21 Uhr, ist es in Steinheim zu einem Alleinunfall mit einem Radfahrer gekommen. Der 51-jährige Radfahrer aus Horn Bad Meinberg trug einen Helm und befuhr mit seinem Rennrad einen asphaltierten Feld- und Radweg im Bereich "Auf der Uhlenmersch". Nach dem Überqueren eines Bahnüberganges fuhr er in Richtung Wöbbeler Straße und kam er in einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab, so dass er zu Boden stürzte und sich im Bereich des Oberkörpers verletzte. Mittels Rettungshubschrauber wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

