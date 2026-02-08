PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warburg (ots)

Am 06.02.26, gegen 21:35 Uhr, ist es in Warburg zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen. Die Unfallörtlichkeit befand sich auf der Ampelkreuzung B7 / Paderborner Tor. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Breuna befuhr mit ihrem VW die B7 von Scherfede kommend in Richtung Kassel und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Warburg befuhr mit seinem Mercedes das Paderborner Tor in Warburg und beabsichtigte, die Kreuzung in Richtung Industriestraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zwei Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der gesamte Kreuzungsbereich war kurzzeitig zwecks Unfallaufnahme und Bergung beider Fahrzeuge gesperrt. /RS

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Raimund.Schaefer@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

  • 08.02.2026 – 09:34

    POL-HX: Radfahrer verletzt sich schwer

    Steinheim (ots) - Am 07.02.2026, gegen 15:21 Uhr, ist es in Steinheim zu einem Alleinunfall mit einem Radfahrer gekommen. Der 51-jährige Radfahrer aus Horn Bad Meinberg trug einen Helm und befuhr mit seinem Rennrad einen asphaltierten Feld- und Radweg im Bereich "Auf der Uhlenmersch". Nach dem Überqueren eines Bahnüberganges fuhr er in Richtung Wöbbeler Straße und kam er in einer Linkskurve nach links von der ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:55

    POL-HX: Mann attackiert Frau - Polizei sucht Zeugen

    Beverungen (ots) - Am Mittwoch, 4. Februar, kam es in Beverungen zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 24-jährigen Frau. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können. Gegen 8.20 Uhr war die junge Frau zu Fuß auf dem Gehweg der Dalhauser Straße unterwegs, als sie von ihrem 23-jährigen Ex-Partner angegriffen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen riss der Mann die Frau zu Boden ...

    mehr
