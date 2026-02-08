Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warburg (ots)

Am 06.02.26, gegen 21:35 Uhr, ist es in Warburg zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen. Die Unfallörtlichkeit befand sich auf der Ampelkreuzung B7 / Paderborner Tor. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Breuna befuhr mit ihrem VW die B7 von Scherfede kommend in Richtung Kassel und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Warburg befuhr mit seinem Mercedes das Paderborner Tor in Warburg und beabsichtigte, die Kreuzung in Richtung Industriestraße zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Zwei Personen wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Der gesamte Kreuzungsbereich war kurzzeitig zwecks Unfallaufnahme und Bergung beider Fahrzeuge gesperrt. /RS

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell