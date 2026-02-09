PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei Höxter begleitet Karnevalstage mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen

Kreis Höxter (ots)

Der Karneval ist ein traditionsgeprägtes Brauchtumsfest und hat im Kreis Höxter einen festen Platz. In vielen Gemeinden wird in den kommenden Tagen ausgelassen gefeiert, besonders in den Karnevalshochburgen Steinheim, Nieheim und Beverungen. Neben den bekannten Umzügen finden zahlreiche weitere Veranstaltungen statt, darunter Prunksitzungen, Kinderkarneval sowie teils kirmesartige Angebote und Zeltveranstaltungen, die sich über mehrere Tage erstrecken. Zur Gewährleistung der Sicherheit tragen viele Organisationen gemeinsam Verantwortung. Vertreter der Ordnungsämter, der Karnevalsvereine, der Feuerwehr, der Sanitätsdienste sowie der Polizei haben sich im Vorfeld der Veranstaltungen abgestimmt und gemeinsame Sicherheitskonzepte erarbeitet. Diese beinhalten unter anderem ortsangepasste Maßnahmen zur Verhinderung sogenannter Überfahrtaten, beispielsweise durch den Einsatz von Durchfahrtssperren. Der Kreis Höxter gilt als sicher. Gleichwohl kann absolute Sicherheit nicht garantiert werden. Konkrete Hinweise auf mögliche Gefährdungslagen, etwa durch Amoktaten, liegen derzeit nicht vor. Ein besonderer Fokus liegt während der Karnevalstage auf dem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Alle Beteiligten möchten dem traditionsreichen Brauchtumsfest Rechnung tragen und ein schönes, sicheres Fest für alle ermöglichen - für Familien, Kinder und Seniorinnen und Senioren. Übermäßiger Alkoholkonsum soll im Interesse aller vermieden werden. Die Polizei Höxter wird daher verstärkt präsent sein, Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen, gemeinsam mit den Ordnungsämtern stichprobenartige Jugendschutzkontrollen vornehmen und stichprobenartig auf das Mitführen von Messern achten. Sie ist sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und Straftaten, insbesondere Körperverletzungsdelikte, zu verhindern. Die Polizei appelliert an alle Karnevalisten, rücksichtsvoll zu feiern, aufeinander zu achten und Verantwortung zu übernehmen, damit die Karnevalstage im Kreis Höxter für alle fröhlich und sicher verlaufen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 09:39

    POL-HX: Verkehrsunfallflucht

    Warburg (ots) - Am 06.02.2026, gegen 15:35 Uhr, ist es in Warburg auf der Bußdorfer Straße, Höhe Haus Nummer 6, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit einer weiblichen Fahrzeugführerin touchierte beim Vorbeifahren den geparkten PKW Hyundai der 61-jährigen Fahrzeughalterin aus Warburg. Der PKW wurde an der linken Seite beschädigt. Die Unfallverursacherin setze ihre Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Weitere Zeugen ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 09:36

    POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Warburg (ots) - Am 06.02.26, gegen 21:35 Uhr, ist es in Warburg zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen. Die Unfallörtlichkeit befand sich auf der Ampelkreuzung B7 / Paderborner Tor. Eine 58-jährige Fahrzeugführerin aus Breuna befuhr mit ihrem VW die B7 von Scherfede kommend in Richtung Kassel und fuhr bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich ein. Ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Warburg befuhr mit seinem ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 09:34

    POL-HX: Radfahrer verletzt sich schwer

    Steinheim (ots) - Am 07.02.2026, gegen 15:21 Uhr, ist es in Steinheim zu einem Alleinunfall mit einem Radfahrer gekommen. Der 51-jährige Radfahrer aus Horn Bad Meinberg trug einen Helm und befuhr mit seinem Rennrad einen asphaltierten Feld- und Radweg im Bereich "Auf der Uhlenmersch". Nach dem Überqueren eines Bahnüberganges fuhr er in Richtung Wöbbeler Straße und kam er in einer Linkskurve nach links von der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren