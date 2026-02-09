Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Polizei Höxter begleitet Karnevalstage mit umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen

Kreis Höxter (ots)

Der Karneval ist ein traditionsgeprägtes Brauchtumsfest und hat im Kreis Höxter einen festen Platz. In vielen Gemeinden wird in den kommenden Tagen ausgelassen gefeiert, besonders in den Karnevalshochburgen Steinheim, Nieheim und Beverungen. Neben den bekannten Umzügen finden zahlreiche weitere Veranstaltungen statt, darunter Prunksitzungen, Kinderkarneval sowie teils kirmesartige Angebote und Zeltveranstaltungen, die sich über mehrere Tage erstrecken. Zur Gewährleistung der Sicherheit tragen viele Organisationen gemeinsam Verantwortung. Vertreter der Ordnungsämter, der Karnevalsvereine, der Feuerwehr, der Sanitätsdienste sowie der Polizei haben sich im Vorfeld der Veranstaltungen abgestimmt und gemeinsame Sicherheitskonzepte erarbeitet. Diese beinhalten unter anderem ortsangepasste Maßnahmen zur Verhinderung sogenannter Überfahrtaten, beispielsweise durch den Einsatz von Durchfahrtssperren. Der Kreis Höxter gilt als sicher. Gleichwohl kann absolute Sicherheit nicht garantiert werden. Konkrete Hinweise auf mögliche Gefährdungslagen, etwa durch Amoktaten, liegen derzeit nicht vor. Ein besonderer Fokus liegt während der Karnevalstage auf dem verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol. Alle Beteiligten möchten dem traditionsreichen Brauchtumsfest Rechnung tragen und ein schönes, sicheres Fest für alle ermöglichen - für Familien, Kinder und Seniorinnen und Senioren. Übermäßiger Alkoholkonsum soll im Interesse aller vermieden werden. Die Polizei Höxter wird daher verstärkt präsent sein, Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durchführen, gemeinsam mit den Ordnungsämtern stichprobenartige Jugendschutzkontrollen vornehmen und stichprobenartig auf das Mitführen von Messern achten. Sie ist sowohl uniformiert als auch zivil unterwegs, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und Straftaten, insbesondere Körperverletzungsdelikte, zu verhindern. Die Polizei appelliert an alle Karnevalisten, rücksichtsvoll zu feiern, aufeinander zu achten und Verantwortung zu übernehmen, damit die Karnevalstage im Kreis Höxter für alle fröhlich und sicher verlaufen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell