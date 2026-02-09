PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Abbiegen Pkw gestreift - Polizei sucht Zeugen

Brakel (ots)

Am Donnerstag, 5. Februar, kam es auf der Bundesstraße 64 bei Brakel zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Unfallbeteiligte vom Unfallort entfernte. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Gegen 16.25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Beverungen mit einem VW Polo die B64 und beabsichtigte, nach links auf den Abfahrtsarm zur L863 abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein weißer Pkw vom Abfahrtsarm nach links auf die B64. Dabei streifte das unbekannte Fahrzeug den VW Polo. Anschließend entfernte sich der weiße Pkw unerlaubt vom Unfallort in Richtung Höxter. Am VW Polo entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw handeln, der von einer jungen Frau mit Brille geführt wurde. Die Polizei Höxter bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

