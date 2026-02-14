POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Satteldach-Carports mit integriertem Abstellraum in Lemwerder

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Brand eines Satteldach-Carports mit integriertem Abstellraum in Lemwerder

In der Hohewurthstraße in Lemwerder kam es am Sonnabend, 14.02.2026, gegen 19:00 Uhr zu einem Brand, in dessen Folge ein Carport mit integriertem Abstellraum vollständig zerstört wurde. Nachdem ein Bewohner den Brand per Notruf gemeldet hatte, stand der hölzerne Satteldach-Carport mit Abstellraum bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr- und Polizeikräfte bereits in Vollbrand. Die vier Bewohner im Alter zwischen 26 - 69 Jahren hatten bereits eigenständig und unverletzt das Haus verlassen. Durch den Löscheinsatz, bei dem die Freiwillige Feuerwehr Lemwerder mit 65 Kräften sowie die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee eingesetzt waren, konnte ein Übergreifen auf das Haus sowie einen angrenzenden Geräteschuppen verhindert werden. Der Brandursprung ist in dem Abstellraum des Carports anzunehmen, wobei die Brandursache z. Zt. ungeklärt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen ist. Während der Carport samt Abstellraum vollständig zerstört wurde, weisen das Haus sowie der Geräteschuppen Schäden insbesondere durch die Strahlungshitze aber auch die Brandbekämpfung (Suche nach Glutnestern) auf. Das Haus ist weiterhin bewohnbar. Genaue Angaben zur Schadenshöhe sind nicht möglich. Als erste Schätzung wird ein mittlerer fünfstelliger Betrag angenommen.

