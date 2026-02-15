Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Trunkenheit im Straßenverkehr

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 14.2.2026 gegen 16:30 Uhr, fiel einer Funkstreifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn kurz vor der Anschlussstelle Holdorf in Fahrtrichtung Osnabrück ein Pkw Mercedes-Benz aus Irland auf Grund seiner Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 57 Jahre alten Fahrzeugführers aus Irland wurde deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Der Kontrollort befindet sich im Bereich der Gemeinde Holdorf, Landkreis Vechta. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,47 Promille. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zudem wurde nach Rücksprache mit dem richterlichen Bereitschaftsdienst eine Sicherheitsleistung für die zu erwartende Geldstrafe erhoben, weil der Fahrer nicht über einen Wohnsitz in Deutschland verfügte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Danach wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell