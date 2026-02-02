Polizeiinspektion Sankt Wendel
POL-WND: Pkw flüchtet nach Kollision mit Verkehrsinsel
St. Wendel (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Tholeyer Straße in Theley eine Verkehrsinsel, beschädigte hierbei Verkehrsschilder und die Bordsteinkante. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wie Ermittlungen ergaben, befuhr der Pkw-Führer zuvor die Tholeyer Straße aus Richtung Primstalstraße kommend in Richtung Birkenfelder Straße, wo er im Einmündungsbereich mit der Verkehrsinsel kollidierte. An der Unfallstelle wurde ein größeres, schwarz lackiertes Teil des Frontstoßfängers aufgefunden und sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt wurde eingeleitet.
Zeugenhinweise an die PI Wendel, Tel. 06851/898-0
Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell