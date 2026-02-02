PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw flüchtet nach Kollision mit Verkehrsinsel

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag überfuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw in der Tholeyer Straße in Theley eine Verkehrsinsel, beschädigte hierbei Verkehrsschilder und die Bordsteinkante. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wie Ermittlungen ergaben, befuhr der Pkw-Führer zuvor die Tholeyer Straße aus Richtung Primstalstraße kommend in Richtung Birkenfelder Straße, wo er im Einmündungsbereich mit der Verkehrsinsel kollidierte. An der Unfallstelle wurde ein größeres, schwarz lackiertes Teil des Frontstoßfängers aufgefunden und sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen Unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise an die PI Wendel, Tel. 06851/898-0

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sankt Wendel
WND- DGL
Mommstraße 37-39
66606 St. Wendel
Telefon: 06851/8980
E-Mail: pi-wnd@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sankt Wendel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sankt Wendel
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 14:02

    POL-WND: Baumaschinen aus Firmenfahrzeug entwendet

    St. Wendel (ots) - Über das vergangene Wochenende haben bislang unbekannte Täter in der Winterbacher Straße in St. Wendeler Ortsteil Winterbach einen Firmentransporter aufgebrochen und ca. ein Duzend hochwertige Baumaschinen entwendet. Diese wurden hierfür größtenteils aus den entsprechenden Koffern entnommen. Bei dem aufgebrochenen Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Peugeot Boxer ohne Firmenaufschrift. In ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 14:55

    POL-WND: Unfallflucht in Oberthal

    Oberthal (ots) - Am Samstag, den 24.01.2026, wurde in der Zeit zwischen 05:30 Uhr und 14:00 Uhr ein in der Rosenstraße in Oberthal auf dem Parkplatz des dortigen Seniorenheims abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken im Heckbereich der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei St. Wendel sucht nun Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 14:32

    POL-WND: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Tholey-Hasborn

    St. Wendel (ots) - Vergangenen Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (14./15.01.2026) gegen 02:30 Uhr brachen drei bislang unbekannte Täter in den EDEKA-Markt im Tholeyer Ortsteil Hasborn ein. Hierzu begaben sie sich mit einem weißen Pkw zu der Filiale. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen der gläsernen Eingangstür bzw. einer weiteren Zwischentür gelangten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren