Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am 14.02.2025, gegen 11:45 Uhr, kam es in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 25jähriger Mann aus Oldenburg war mit seinem Pkw Toyota auf dem Elise-Fink-Weg unterwegs und wollte nach links in die Straße Zur Wassermühle abbiegen. Auf winterglatter Fahrbahn kam der 25jährige mit dem Pkw ins Rutschen und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Pkw Toyota war nicht mit der erforderlichen Winterbereifung ausgestattet. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der 25jährige wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

