Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahranfänger unter dem Einfluss von Alkohol in Brake

Delmenhorst (ots)

In der Nacht von Samstag, 14. Februar 2026, auf Sonntag, 15. Februar 2026, haben Beamte der Polizei Brake gegen 03:00 Uhr einen Pkw in der Syassenstraße in Brake kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 23-jährigen Braker ergab einen Wert von 0,72 Promille. Dem Fahrzeugführer, welcher sich noch in der Probezeit befindet, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

