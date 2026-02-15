Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahranfänger unter dem Einfluss von Alkohol in Brake
Delmenhorst (ots)
In der Nacht von Samstag, 14. Februar 2026, auf Sonntag, 15. Februar 2026, haben Beamte der Polizei Brake gegen 03:00 Uhr einen Pkw in der Syassenstraße in Brake kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 23-jährigen Braker ergab einen Wert von 0,72 Promille. Dem Fahrzeugführer, welcher sich noch in der Probezeit befindet, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
