Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

ZOLL-F: Schmuggel aufgedeckt - Zoll und Polizei ziehen 220 Kilogramm Kokain aus dem Verkehr - sechs Festnahmen

Darmstadt / Frankfurt am Main / Kreis Groß-Gerau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main vom 16.01.2026

Insgesamt 220 Kilogramm Kokain haben Ermittlerinnen und Ermittler der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main im Hamburger Hafen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Darmstadt und dem Zoll in Hamburg sichergestellt. In der Folge wurden durch die Einsatzkräfte am 14.01.2026 insgesamt sechs Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Das Rauschgift wurde durch den Hamburger Zoll bereits zu Jahresbeginn in einem Seecontainer aus Brasilien nach einem Hinweis ausländischer Zollbehörden im Hafen festgestellt. Dieser hatte über 25 Tonnen Spachtelmasse in Eimern geladen, in denen die Betäubungsmittel geschmuggelt waren. Da die Sendung an eine im Rhein-Main-Gebiet ansässige Firma adressiert war, übernahm die GER Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft Darmstadt die weiteren Ermittlungen, in deren Zug die Tatverdächtigen in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden gerieten.

Die Ermittlerinnen und Ermittler von Polizei und Zoll nahmen am 14.01.2026, unterstützt durch Spezialkräfte, insgesamt sechs Beschuldigte im Alter von 24 bis 56 Jahren im Landkreis Groß-Gerau und in Frankfurt vorläufig fest. Ihnen wird die bandenmäßige unerlaubte Einfuhr von und das bandenmäßige illegale Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen von insgesamt sieben Wohn- und Geschäftsräumen im Kreis Groß-Gerau, Dortmund und Frankfurt, wurden zahlreiche Mobiltelefone, diverse Dokumente und 4.000, - Euro Bargeld durch die Einsatzkräfte sichergestellt. Neben der GER unterstützten das Hauptzollamt Hamburg, das Zollfahndungsamt Hamburg sowie Spezialkräfte der Hessischen Polizei und des Zolls die Maßnahmen.

Die Festgenommenen wurden im Laufe des 15.01.2026 der Haftrichterin des Amtsgerichts Darmstadt vorgeführt, die für fünf der Beschuldigten Haftbefehl erließ. Ein weiterer Beschuldigter wurde auf freien Fuß gesetzt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt.

Zusatzinformationen

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Frankfurt am Main wurde im Jahr 1980 als Zusammenschluss von Ermittlern des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main gegründet. Ziel der GER Frankfurt ist die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Rauschgiftkriminalität. Als Expertendienststelle führt die GER Frankfurt am Main besonders umfangreiche Ermittlungsverfahren im Bereich der schweren und organisierten Kriminalität mit dem Schwerpunkt Rauschgiftdelikte.

