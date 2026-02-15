Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw überfährt Kreisverkehr in Ovelgönne und verunfallt +++ Fahrzeugführer ist alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 14. Februar 2026, gegen 22:15 Uhr, wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrzeugführer war alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zur Unfallzeit befuhr ein 31-Jähriger aus Litauen die Bundesstraße 211 in Richtung Brake. Im Bereich Strückhausen überfuhr er den dort befindlichen Kreisverkehr, kam von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Straßengraben zum Stillstand. Der 31-jährige Fahrzeugführer, sowie der 40-jährige Beifahrer, konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beide Fahrzeuginsassen mussten aufgrund nasser Kleidung und der niedrigen Temperaturen durch einen Rettungswagen behandelt werden. Sie wurden in der Folge aufgrund einer Unterkühlung ins Krankenhaus nach Brake gebracht. Im Krankenhaus wurde dem 31-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Gegen den Litauer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Pkw wurde durch einen Abschlepper aus dem Graben geborgen.

