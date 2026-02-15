PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw überfährt Kreisverkehr in Ovelgönne und verunfallt +++ Fahrzeugführer ist alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 14. Februar 2026, gegen 22:15 Uhr, wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Fahrzeugführer war alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zur Unfallzeit befuhr ein 31-Jähriger aus Litauen die Bundesstraße 211 in Richtung Brake. Im Bereich Strückhausen überfuhr er den dort befindlichen Kreisverkehr, kam von der Fahrbahn ab und in einem wasserführenden Straßengraben zum Stillstand. Der 31-jährige Fahrzeugführer, sowie der 40-jährige Beifahrer, konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Weiterhin wurde festgestellt, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beide Fahrzeuginsassen mussten aufgrund nasser Kleidung und der niedrigen Temperaturen durch einen Rettungswagen behandelt werden. Sie wurden in der Folge aufgrund einer Unterkühlung ins Krankenhaus nach Brake gebracht. Im Krankenhaus wurde dem 31-jährigen Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Gegen den Litauer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Der Pkw wurde durch einen Abschlepper aus dem Graben geborgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i.A. Limberg, PHK'in
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:09

    POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahranfänger unter dem Einfluss von Alkohol in Brake

    Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Samstag, 14. Februar 2026, auf Sonntag, 15. Februar 2026, haben Beamte der Polizei Brake gegen 03:00 Uhr einen Pkw in der Syassenstraße in Brake kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 23-jährigen Braker ergab einen Wert von 0,72 Promille. Dem ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 09:59

    POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Ganderkesee

    Delmenhorst (ots) - Am 14.02.2025, gegen 11:45 Uhr, kam es in Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 25jähriger Mann aus Oldenburg war mit seinem Pkw Toyota auf dem Elise-Fink-Weg unterwegs und wollte nach links in die Straße Zur Wassermühle abbiegen. Auf winterglatter Fahrbahn kam der 25jährige mit dem Pkw ins Rutschen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren