PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Um 08:16 Uhr ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall in Witzenhausen, nachdem ein Pkw und ein Bus im Bereich der Ermschwerder Straße zusammenstießen. Der Fahrer des Autos wurde durch den Unfall schwerst verletzt und befindet sich derzeit in notärztlicher Behandlung. Im Bus wurde - nach jetzigen Kenntnisstand - niemand verletzt. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll gesperrt, aufgrund der Nähe zur B 451 ist mit Behinderungen im Verkehrsfluss zu rechnen.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 11:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 19.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 11:10 Uhr ereignet sich gestern Vormittag in der Straße Jardin- de-Saint-Mandé in Eschwege auf dem Parkplatz des Vita-Gesundheitszentrums ein Unfall beim Ausparken. Beim Ausparken kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos eines 87-Jährigen aus der Gemeinde Meißner und einer 70-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 14:49

    POL-ESW: Pressebericht vom 18.02.26 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Diebstahl von Diesel Um 21:03 Uhr betraten gestern Abend drei Personen das Firmengelände (Kalkwerk-Steinbruch) in der Gemarkung von Abterode. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus drei der dort abgestellten Bau-/Arbeitsmaschinen Dieselkraftstoff entwendeten. Der dabei angerichtete Sachschaden wird mit ca. 100 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250. Diebstahl aus Kellerraum Zwischen dem ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:06

    POL-ESW: Pressebericht 18.02.2026

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Verkehrsunfallflucht (1); Polizei sucht Zeugen Am Dienstagnachmittag kam es auf der B 249 zwischen Wanfried und Katharinenberg zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Um 18.00 Uhr wurden bei einem Lkw mit Anhänger, der von einem 30-Jährigen aus dem UH-Kreis gefahren wurde der linke Außenspiegel (Schaden 250 Euro) abgefahren. Das verursachende Fahrzeug, mutmaßlich ebenfalls ein Lkw, setzte seine Fahrt anschließend auf der B 249 von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren