Polizei Eschwege

POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Um 08:16 Uhr ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall in Witzenhausen, nachdem ein Pkw und ein Bus im Bereich der Ermschwerder Straße zusammenstießen. Der Fahrer des Autos wurde durch den Unfall schwerst verletzt und befindet sich derzeit in notärztlicher Behandlung. Im Bus wurde - nach jetzigen Kenntnisstand - niemand verletzt. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll gesperrt, aufgrund der Nähe zur B 451 ist mit Behinderungen im Verkehrsfluss zu rechnen.

Pressestelle PD Werra-Meißner

