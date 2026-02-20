Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall, Fahrer verstorben - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Um 08:16 Uhr befuhr heute Morgen ein 66-Jähriger aus Witzenhausen die Ermschwerder Straße in Witzenhausen in Fahrtrichtung Ermschwerd. Aus noch nicht näher bekannten Gründen fuhr der Pkw dann frontal gegen einen Linienbus, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an einer dortigen Haltestelle stand. In dem Bus befanden sich zur Unfallzeit ca. 10 Fahrgäste von denen niemand verletzt wurde. Auch der 53-Jährige Busfahrer aus Witzenhausen blieb unverletzt. Der 66-Jährige wurde dagegen schwer verletzt. Durch die Rettungsdienste wurden Reanimationmaßnahmen eingeleitet, die leider nicht erfolgreich verliefen, so dass der 66-Jährige am Unfallort verstarb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter beauftragt; der Pkw wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 50.000 EUR angegeben. Ein medizinischer Notfall bei dem Pkw-Fahrer ist als Unfallursache derzeit nicht auszuschließen. Durch die Vollsperrung kam es zu nicht unerheblichen Einschränkungen in und um Witzenhausen. Die Sperrung dauert derzeit noch an und wird voraussichtlich noch ca. eine Stunde andauern.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

