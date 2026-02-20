PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall, Fahrer verstorben - Abschlussmeldung

Eschwege (ots)

Um 08:16 Uhr befuhr heute Morgen ein 66-Jähriger aus Witzenhausen die Ermschwerder Straße in Witzenhausen in Fahrtrichtung Ermschwerd. Aus noch nicht näher bekannten Gründen fuhr der Pkw dann frontal gegen einen Linienbus, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an einer dortigen Haltestelle stand. In dem Bus befanden sich zur Unfallzeit ca. 10 Fahrgäste von denen niemand verletzt wurde. Auch der 53-Jährige Busfahrer aus Witzenhausen blieb unverletzt. Der 66-Jährige wurde dagegen schwer verletzt. Durch die Rettungsdienste wurden Reanimationmaßnahmen eingeleitet, die leider nicht erfolgreich verliefen, so dass der 66-Jährige am Unfallort verstarb. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter beauftragt; der Pkw wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird mit ca. 50.000 EUR angegeben. Ein medizinischer Notfall bei dem Pkw-Fahrer ist als Unfallursache derzeit nicht auszuschließen. Durch die Vollsperrung kam es zu nicht unerheblichen Einschränkungen in und um Witzenhausen. Die Sperrung dauert derzeit noch an und wird voraussichtlich noch ca. eine Stunde andauern.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 09:33

    POL-ESW: Pressebericht vom 20.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Um 13:20 Uhr befuhr gestern Mittag ein 33-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit seinem Pkw die Max-Woelm-Straße in Eschwege. Verkehrsbedingt musste er vor dem Kreisverkehr abbremsen, was die nachfolgende 74-Jährige aus der Gemeinde Meinhard zu spät bemerkte und mit ihrem Auto auffuhr. Der Sachschaden wird mit ca. 7000 EUR angegeben. Mülltonnenbrände Um 21:25 Uhr wurde ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 08:40

    POL-ESW: schwerer Verkehrsunfall - Erstmeldung

    Eschwege (ots) - Polizei Witzenhausen Um 08:16 Uhr ereignete sich heute Morgen ein schwerer Verkehrsunfall in Witzenhausen, nachdem ein Pkw und ein Bus im Bereich der Ermschwerder Straße zusammenstießen. Der Fahrer des Autos wurde durch den Unfall schwerst verletzt und befindet sich derzeit in notärztlicher Behandlung. Im Bus wurde - nach jetzigen Kenntnisstand - niemand verletzt. Der Streckenabschnitt ist derzeit voll ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 19.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 11:10 Uhr ereignet sich gestern Vormittag in der Straße Jardin- de-Saint-Mandé in Eschwege auf dem Parkplatz des Vita-Gesundheitszentrums ein Unfall beim Ausparken. Beim Ausparken kam es zum Zusammenstoß zwischen den Autos eines 87-Jährigen aus der Gemeinde Meißner und einer 70-Jährigen aus der Gemeinde Meinhard. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren