Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Augsburg (ots)

B17 / FR Süden / AS Messe / Haunstetten Nord - Am Samstag (14.02.2026) kam es auf der B17 in Fahrtrichtung Landsberg am Lech, zwischen den Anschlussstellen Messe und Haunstetten Nord, zu einem Unfall mit zwei beteiligten Pkw. Gegen 18.30 Uhr fuhren beiden Fahrzeuge nebeneinander. Zu diesem Zeitpunkt wollte offenbar die rechts fahrende 26-Jährige auf den linken Fahrstreifen wechseln und übersah mutmaßlich den dort fahrenden 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. Die 26-Jährige hat die rumänische Staatsangehörigkeit. Der 57-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

