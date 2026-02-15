PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Samstag (14.02.2026) bedrohte ein 26-Jähriger seine ehemalige 24-jährige Lebensgefährtin in deren Wohnung in der Dieselstraße. Gegen 22.15 Uhr betrat der 26-Jährige die Wohnung und bedrohte die 24-Jährige u.a. mit einem Baseballschläger. Anschließend flüchtete der 26-Jährige zunächst in unbekannte Richtung. Im Laufe der Nacht konnte der 26-Jährige schließlich in seiner Wohnung in Gewahrsam genommen werden. Die 24-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung gegen den 26-Jährigen. Der 26-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 24-Jährige hat die litauische Staatsangehörigkeit.

Alle Meldungen Alle
