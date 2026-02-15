Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Haunstetten / Siebenbrunn - Im Zeitraum von Freitag (13.02.2026), 12.30 Uhr bis Freitag (13.02.2026), 13.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen weißen Audi im Bereich der Walchenseestraße. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem geparkten Audi entstand ein Schaden im linken Heckbereich in Höhe von ungefähr 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell