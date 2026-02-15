Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Im Zeitraum von Montag (05.01.2026) bis Donnerstag (12.02.2026) entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter Kupferkabel von einer Baustelle in der Universitätsstraße. Der oder die Täter betraten die Baustelle und entwendeten diverse Kupferkabel. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

