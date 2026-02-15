PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Im Zeitraum von Montag (05.01.2026) bis Donnerstag (12.02.2026) entwendeten einer oder mehrere unbekannte Täter Kupferkabel von einer Baustelle in der Universitätsstraße. Der oder die Täter betraten die Baustelle und entwendeten diverse Kupferkabel. Der Beuteschaden wird derzeit abgeklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

