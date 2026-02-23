PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 11:40 Uhr wurde heute Vormittag in der Straße "Am Haintor" in Bad Sooden-Allendorf ein Ampelmast angefahren und beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein VW Polo rückwärts aus einer Parklücke heraus und gegen den Masten. Anschließend flüchtete der Fahrer / die Fahrerin von der Unfallstelle. Der Schaden an der Ampel wird mit ca. 750 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwei Leichtverletzte durch Zusammenstoß

Um 06:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 60-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Biegenstraße in Hessisch Lichtenau. Beim Abbiegen nach links in die Leipziger Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 43-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der von der Leipziger Straße in die Biegenstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Pkw des 43-Jährigen musste zudem abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Postauto rollt zurück

Um 12:30 Uhr hielt heute Mittag in der Straße "Am Klappersberg" in Hessisch Lichtenau der Fahrer mit einem Postfahrzeug an, um Post auszuliefern. Da das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert war, rollte es gegen ein geparktes Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 14:07

    POL-ESW: Pressebericht vom 23.02.26 (2)

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Unfallflucht Zwischen dem 22.02.26, 17:00 Uhr und dem 23.02.26, 07:55 Uhr wurde in der Straße "Vor dem Berge" in Eschwege ein Mercedes Vito im Bereich der Schiebetür angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250. Dieseldiebstahl Zwischen dem 20.02.26, 11:00 Uhr und dem 23.02.26, 08:00 Uhr drangen unbekannte Täter auf ein Grundstück ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:20

    POL-ESW: Pressebericht vom 23.02.26

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Um 05:10 Uhr befuhr heute früh ein 24-Jähriger aus Hanstein-Rusteberg mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf lief ein Waschbär auf die Bundesstraße, worauf der 24-Jährige stark abbremste. Dies bemerkte die nachfolgende 46-Jährige aus Göttingen zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Der Sachschaden wird mit ca. 9000 EUR ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:36

    POL-ESW: Schwerer Verkehrsunfall, Fahrer verstorben - Abschlussmeldung

    Eschwege (ots) - Um 08:16 Uhr befuhr heute Morgen ein 66-Jähriger aus Witzenhausen die Ermschwerder Straße in Witzenhausen in Fahrtrichtung Ermschwerd. Aus noch nicht näher bekannten Gründen fuhr der Pkw dann frontal gegen einen Linienbus, der auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite an einer dortigen Haltestelle stand. In dem Bus befanden sich zur Unfallzeit ca. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren