Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 11:40 Uhr wurde heute Vormittag in der Straße "Am Haintor" in Bad Sooden-Allendorf ein Ampelmast angefahren und beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein VW Polo rückwärts aus einer Parklücke heraus und gegen den Masten. Anschließend flüchtete der Fahrer / die Fahrerin von der Unfallstelle. Der Schaden an der Ampel wird mit ca. 750 EUR angegeben. Hinweise: 05652/9279430.

Polizei Hessisch Lichtenau

Zwei Leichtverletzte durch Zusammenstoß

Um 06:50 Uhr befuhr heute Morgen eine 60-Jährige aus Hessisch Lichtenau mit ihrem Pkw die Biegenstraße in Hessisch Lichtenau. Beim Abbiegen nach links in die Leipziger Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 43-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, der von der Leipziger Straße in die Biegenstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt. Der Pkw des 43-Jährigen musste zudem abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit ca. 6000 EUR angegeben.

Postauto rollt zurück

Um 12:30 Uhr hielt heute Mittag in der Straße "Am Klappersberg" in Hessisch Lichtenau der Fahrer mit einem Postfahrzeug an, um Post auszuliefern. Da das Fahrzeug nicht ausreichend gesichert war, rollte es gegen ein geparktes Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 3000 EUR entstand.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell