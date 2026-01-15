Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizisten stellen Taschendiebin noch am selben Tag

Hannover (ots)

Am Dienstag gelang es Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Hannover eine Taschendiebin rund eine Stunde nach der Tat festzunehmen. Die Tatverdächtige (deutsch, 27) hatte zuvor die Unaufmerksamkeit der 65-jährigen Geschädigten ausgenutzt und im Wartebereich einer öffentlichen Toilette im Hauptbahnhof Hannover die abgestellte Handtasche heimlich durchwühlt. Eine Reinigungsmitarbeiterin bemerkte die Situation und alarmierte die Bundespolizei.

Bevor die Einsatzkräfte den Tatort erreichen konnten, flüchtete die Tatverdächtige mitsamt einer entwendeten Geldbörse und eine größeren Menge Bargeld. Mit einer Personenbeschreibung begaben sich die Bundespolizisten sofort in die Fahndung nach der 27-Jährigen. Im Bereich der Obdachlosenhilfe am Raschplatz wurden die Beamten schließlich fündig und nahmen die Tatverdächtige noch während der Befragung der Geschädigten vorläufig fest. Gegenüber den Beamten räumte sie die Tat ein.

Kurze Zeit später entdeckten die Einsatzkräfte bei einer Durchsuchung die entwendete Geldbörse sowie einen Großteil des gestohlenen Bargelds. Einen Teilbetrag hatte die Frau nach eigenen Angaben bereits veräußert. Noch während der Anzeigenaufnahme konnte der Geschädigten Dank des schnellen und konsequenten Handelns der Bundespolizei ein Großteil des Diebesgutes ausgehändigt werden.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen durfte die 27-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Zur Prävention von Taschendiebstahl empfiehlt die Bundespolizei allen Reisenden und Passanten, Wertgegenstände immer unmittelbar am Körper zu tragen und auf ihr Gepäck besonders zu achten. Weitere Hinweise zu Sicherheit im Alltag gibt es unter www.bundespolizei.de/sicher-im-alltag

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell