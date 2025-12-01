Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Festnahme am Hauptbahnhof Hannover - Mit Einhandmesser bewaffneter Mann muss nach Diebstahl in Haft

Hannover (ots)

Am zurückliegenden Samstagabend entwendete ein 26-jähriger Deutscher einen Elektronikartikel und einen Energieriegel aus einem Drogeriemarkt im Hannoveraner Hauptbahnhof. Der Ladendetektiv beobachtete den jungen Mann bei der Tat und stoppte ihn, anschließend alarmierte er die Bundespolizei in Hannover.

Die Einsatzkräfte stellten alle beteiligten Personen in den Büroräumlichkeiten der Filiale fest. Im Rahmen einer Durchsuchung nach gefährlichen Gegenständen und weiterem Diebesgut entdeckten die Beamten bei dem kooperativen 26-Jährigen ein zugriffsbereites Einhandmesser am Gürtel und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und für die weiteren Maßnahmen zur Wache der Bundespolizei am Ernst-August-Platz geführt.

Anhand einliegender Fingerabdrücke konnte die Identität des 26-Jährigen ermittelt werden. Dabei stellten die Bundespolizisten einen bestehenden Haftbefehl zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von sechs Tagen wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Den haftbefreienden Betrag von 600 Euro konnte der Mann nicht entrichten und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt transportiert.

Die Bundespolizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen, dem unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, sowie dem verbotswidrigen Führen eines Einhandmesser und dem Verstoß die Allgemeinverfügung der Bundespolizei ein. Das Einhandmesser und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

