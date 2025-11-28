Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mit mehreren Anscheinswaffen bewaffnet - Bundespolizei nimmt Ladendieb im HBF Braunschweig fest

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Gestern Nachmittag entwendete ein 22-jähriger Deutscher aus Salzgitter in einem Drogeriemarkt im Braunschweiger Hauptbahnhof mehrere Verhütungsartikel. Dabei führte er mehrere Anscheinswaffen und ein Messer bei sich.

Gegen 17:30 Uhr alarmierte das Sicherheitspersonal des Drogeriemarktes die Beamten des Bundespolizeireviers Braunschweig. Nur wenige Minuten zuvor hatte der aufmerksame Ladendetektiv den 22-Jährigen dabei erwischt, wie er acht Packungen Kondome entwendete. Der junge Mann kooperierte und wartete gemeinsam mit dem Sicherheitsmitarbeiter auf die Bundespolizisten.

Im Rahmen der Durchsuchung nach gefährlichen Gegenständen und weiteren Diebesgut entdeckten die Beamten ein regelrechtes Arsenal am Körper des 22-Jährigen. Mit Holstern am Gürtel trug er zwei Anscheinswaffen (Softair) mit insgesamt fünf Magazinen samt Softair-Munition, ein zugriffsbereites Einhandmesser, ein paar Handschellen und taktische Schutzhandschuhe. Die Waffen und Gegenstände wurden sichergestellt.

Für die weiteren Maßnahmen musste der Mann die Beamten zum Bundespolizeirevier begleiten. Nach Abschluss aller Maßnahmen durfte er die Dienststelle rund eine Stunde später wieder verlassen. Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls mit Waffen und des Führens von Anscheinswaffen und einem Einhandmesser eingeleitet. Die Hintergründe und das Motiv sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell