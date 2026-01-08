Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Hildesheim - Gestohlene Laptops tauchen in Hildesheim wieder auf

Hannover (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde das Bundespolizeirevier in Hildesheim zu einem Einsatz am ICE gerufen. In der 1.Klasse des ICE stellten die Beamten einen 19-jährigen Algerier ohne Fahrausweis fest. Der junge Mann musste dann die Bundespolizisten auf das Revier begleiten. Im mitgeführten Reisegepäck entdeckten die Beamten zwei hochwertige Notebooks - zu den Eigentumsverhältnissen verstrickte sich der 19-jährige zunehmend in Widersprüche und geriet letztlich in Erklärungsnot. Ermittlungen hierzu ergaben: Eines der beiden Notebooks wurde am Montag am Hauptbahnhof in Berlin als gestohlen gemeldet! Die Notebooks wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt.

Bei der weiteren Durchsuchung des 19-Jährigen wurden zudem geringe Mengen Kokain und Cannabis aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft wurde durch die Bundespolizisten kontaktiert und der Sachverhalt vorgetragen. In enger Abstimmung zwischen den Behörden ordnete die Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung für den Tatverdächtigen an, welche der 19-Jährige vor Ort von seinem mitgeführten Bargeld hinterlegen musste.

Der Algerier ist bereits vorbestraft und hat mit seinen Handlungen gegen seine geltenden Bewährungsauflagen verstoßen. Vor der Justiz wird er sich nicht nur deshalb, sondern vor allem wegen des Erschleichens von Leistungen, des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und des Verdachts der Hehlerei verantworten müssen. Nach Abschluss der intensiven polizeilichen Ermittlungsarbeit wurde der junge Mann aus der Wache entlassen.

Die Bundespolizisten konnte die Eigentümerin von dem einen Notebook ermitteln und haben die überglückliche Frau bereits über das Wiederauffinden informiert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hannover, übermittelt durch news aktuell