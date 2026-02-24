Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 24.02.26

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fußgänger angefahren

Um 11:27 Uhr befuhr gestern Vormittag ein 69-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die Wahlhauser Straße in Bad Sooden-Allendorf. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte er nach links in die Waldisstraße abzubiegen. Zu dieser Zeit befand sich ein 60-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf auf dem dortigen Zebrastreifen, wo er von dem 69-Jährigen übersehen und von dessen Pkw angefahren wurde. Dadurch wurde der 60-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Am Auto entstand geringer Sachschaden von ca. 200 EUR.

Dieseldiebstahl

Ein weiterer Dieseldiebstahl auf dem Gelände eines Kieswerks in der Straße "An der Schindersgasse" in Grebendorf wurde gestern Mittag angezeigt. Dort wurden aus einem Tank eines Baufahrzeuges sowie einem Dieseltank insgesamt ca. 350 Liter Dieselkraftstoff abgezapft und entwendet. Das angebrachte Schloss an dem Dieseltank wurde durch den oder die Täter zuvor aufgebrochen und beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Unfall beim Abbiegen

Um 21:12 Uhr befuhr gestern Abend ein 52-Jähriger aus Eisenach mit einem Linienbus (ohne Fahrgäste) die Rimbachstraße in Netra in Richtung der Rittmannshausen Straße. Ihm entgegen kam ein Sattelzug, der von einem 69-Jährigen aus Lichtenau gefahren wurde. Der Busfahrer hielt am rechten Fahrbahnrand an, um den Sattelzug passieren zu lassen. Dieser fuhr auch am Bus vorbei, jedoch scherte das Heck des Aufliegers beim Abbiegen auf die Landstraße derart aus, dass die hintere linke Seite des Busses beschädigt wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Von Fahrbahn abgekommen

Um 15:12 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 43-Jährige aus Witzenhausen mit einem Pkw die B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen. Vor der Abfahrt nach "Freudenthal" kam sie mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dadurch gegen die dortige Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell