Polizei Eschwege

POL-ESW: Feuerlöscheinrichtungen beschädigt

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Um 13:20 Uhr wurden im Parkhaus am Stadtbahnhof in Eschwege insgesamt vier Feuerlöscheinrichtungen beschädigt. Dabei wurden die Metallkästen angegangen, wodurch jeweils die Verglasung beschädigt/ zerstört wurde. Teilweise wurde die Abdeckung aufgehebelt. Zwei der vier Feuerlöscher wurden anschließend genutzt, um das Löschmittel im Parkhaus zu versprühen. Sachschäden an geparkten Autos entstand nach bisherigen Kenntnisstand nicht. Aufgrund von Hinweisen konnte eine Personengruppe von drei Jugendlichen/ Kindern aus Eschwege im Alter zwischen 12 und 15 Jahren ermittelt werden. Es wurden Verfahren wegen Missbrauch von Nothilfemitteln und gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Der Sachschaden wird mit ca. 600 EUR angegeben.

Unfallflucht

Zwischen dem 23.02.26, 15:00 Uhr und dem 24.02.26, 07:30 Uhr ereignete sich in der Schulstraße in Bad Sooden-Allendorf eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein Opel Tigra, der am Fahrbahnrand geparkt war, im hinteren linken Bereich angefahren und beschädigt. Der Schaden an dem Opel wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Hinweise auf den flüchtigen Verursacher: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell