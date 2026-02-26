Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Unfall durch Sekundenschlaf

Um 14:59 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 36-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Oberrieden kam er mit dem Auto auf die Gegenfahrbahn, wo zu dieser Zeit eine 24-Jährige aus Laatzen unterwegs war. Diese versuchte noch mit ihrem Pkw auszuweichen, konnte aber einen seitlichen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die 24-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-Jährige, der angab einen Sekundenschlaf gehabt zu haben, blieb unverletzt; sein Führerschein wurde sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 EUR.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 08:08 Uhr befuhr am gestrigen Mittwochmorgen ein 24-Jähriger aus der Tschechischen Republik mit einem Lkw die K 29 in der Gemarkung von Waldkappel-Rechtebach. Ihm entgegen kam ein Pkw, der von einer 81-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Beim Vorbeifahren beschädigte der Lkw den Außenspiegel des Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Geparktes Auto beschädigt

Um 15:05 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 86-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Hindenburgstraße in Waldkappel. Im Bereich einer Engstelle fuhr sie bei Gegenverkehr an einem geparkten Pkw Hyundai vorbei und touchierte diesen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 EUR.

Wildunfall

Um 17:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 28-Jähriger aus der Gemeinde Meißner mit einem Pkw die L 3241 von Frankershausen kommend in Richtung Meißner. Noch in der Gemarkung der Gemeinde Berkatal überquerten zwei Reh die Fahrbahn, wobei eines der Tiere von dem Pkw erfasst wurde. Beide Tiere liefen anschließend davon; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 3000 EUR.

