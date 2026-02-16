Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall nach mutmaßlichem Sekundenschlaf

Verunfallt sind am Samstagmorgen insgesamt drei Fahrzeug auf der Calwer Straße nach dem ein Fahrzeug von der Fahrbahn abkam.

Nach derzeitigem Stand befuhr gegen 08:15 Uhr ein Peugeot-Fahrer die Calwer Straße stadtauswärts. Der 19-Jährige kam mutmaßlich auf Grund eines Sekundenschlaf während der Fahrt nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dort einen Pfosten, touchierte einen Baum, prallte mit seinem Heck gegen eine Hauswand bis das Fahrzeug schlussendlich im Heck eines dort geparkten Audi zum stillstand kam. Der Audi wurde aufgrund des Aufpralls auf ein vor ihm geparkten Citroen aufgeschoben. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtsachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

