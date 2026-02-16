PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Jugendlicher fährt gegen Mauer

Ispringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 570 sind am frühen Samstagmorgen vier Jugendliche verletzt worden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 16-Jährige mit einem Ford Mustang gegen 3:30 Uhr von Pforzheim in Richtung Ispringen. Kurz vor der Ortseinfahrt kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer.

Durch den Unfall wurden der Fahrer sowie zwei Mitfahrer leicht verletzt. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

