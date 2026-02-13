PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Freudenstadt (ots)

Polizeibeamte des Polizeireviers Freudenstadt haben am Donnerstagmittag einen deutlich alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein kontrolliert.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete kurz nach 14:00 Uhr einen Mann, welcher stark schwankend zu seinem Auto lief. Nachdem dieser vor dem Fahrzeug auf den Boden stürzte, wieder aufstand und mit dem Pkw wegfuhr, verständige sie die Polizei. Der Autofahrer kehrte kurze Zeit später zur Örtlichkeit zurück und konnte dort, noch im Fahrzeug sitzend, durch die Polizei angetroffen werden. Auf die Beamten machte der 41-Jährige einen sehr betrunkenen Eindruck. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies mit einem Wert von über 1,6 Promille. Die Streife verlegte mit dem Mann für eine Blutentnahme ins Krankenhaus. Da der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, konnte diese auch nicht beschlagnahmt werden. Während des gesamten Einsatzes zeigte sich der Mann äußerst uneinsichtig und unkooperativ. Es fielen zahlreiche Beleidigungen zum Nachteil der Polizisten und der Betrunkene entleerte zusätzlich noch seine Blase im Streifenwagen. Am Auto des Störenfriedes konnte ein Schaden festgestellt werden, welcher möglicherweise mit einer Unfallflucht am gleichen Tag in Verbindung stehen könnte. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Janina Riedinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

