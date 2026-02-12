Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

Simmersfeld (ots)

Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt haben am Mittwoch Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 an der Einmündung nach Aichelberg durchgeführt.

Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden 545 Fahrzeuge gemessen und 50 Verstöße festgestellt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h war der schnellste Pkw-Fahrer mit 123 km/h unterwegs. Dieser muss mit einem Fahrverbot und einem Bußgeld rechnen.

Die deutliche Mehrheit der gemessenen Fahrzeuge hielt sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Janina Riedinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell