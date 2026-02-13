Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Firma: Polizei sucht Zeugen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu der Produktionsabteilung einer Firma verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Einbrecher gegen 2:30 Uhr an dem in der Siemensstraße gelegenen Gebäudes mit einem harten Gegenstand ein Fenster ein und hebelten es anschließend auf. Im Inneren öffneten sie mehrere verschlossene Kartons mit in der Firma hergestellten Produkten und entwendeten diese. Die Höhe des Diebstahlsschadens wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

