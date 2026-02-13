PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Einbruch in Firma: Polizei sucht Zeugen

Pfalzgrafenweiler (ots)

Bislang unbekannte Täterschaft hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu der Produktionsabteilung einer Firma verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen schlugen die Einbrecher gegen 2:30 Uhr an dem in der Siemensstraße gelegenen Gebäudes mit einem harten Gegenstand ein Fenster ein und hebelten es anschließend auf. Im Inneren öffneten sie mehrere verschlossene Kartons mit in der Firma hergestellten Produkten und entwendeten diese. Die Höhe des Diebstahlsschadens wird auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Der Polizeiposten Pfalzgrafenweiler hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07441 536-310 beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 15:32

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger

    Pforzheim (ots) - Die Polizei sucht nach einem 17-jährigen Mädchen aus Pforzheim, das seit dem 03.02.2026 verschwunden ist. Die Vermisste wurde zuletzt am 03.02.2026 gegen 21:30 Uhr in Ludwigsburg gesehen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil der 17-Jährigen liegen nicht vor. ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 11:53

    POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

    Simmersfeld (ots) - Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt haben am Mittwoch Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 an der Einmündung nach Aichelberg durchgeführt. Im Zeitraum zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr wurden 545 Fahrzeuge gemessen und 50 Verstöße festgestellt. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h war der ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:37

    POL-Pforzheim: Fahrverbot nach Geschwindigkeitsverstoß

    Pfalzgrafenweiler (ots) - Der Verkehrsdienst - Außenstelle Freudenstadt hat am Mittwoch gegen 11:15 Uhr auf der Landesstraße 404, Gemarkung Pfalzgrafenweiler in Fahrtrichtung Altensteig eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Zuerst befuhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer die Strecke mit 150 km/h anstatt erlaubten 100 km/h. Trotz der schlechten Wetterbedingungen und einer feuchten Fahrbahn erreichte der Fahrer im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren