POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Vermisstenfahndung nach 17-Jähriger

Die Polizei sucht nach einem 17-jährigen Mädchen aus Pforzheim, das seit dem 03.02.2026 verschwunden ist.

Die Vermisste wurde zuletzt am 03.02.2026 gegen 21:30 Uhr in Ludwigsburg gesehen. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Hinweise auf Straftaten zum Nachteil der 17-Jährigen liegen nicht vor.

Die Vermisste ist ca. 165cm groß und von kräftiger Statur. Bekleidet war die Person mit einer dunklen Jeans mit Schlag, einer roten Nike Sportjacke und weißen Schuhen.

Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hier geht es zur Vermisstenfahndung: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pforzheim-vermisstenfahndung/

Janina Riedinger, Pressestelle

