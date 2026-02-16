Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lack zerkratzt und Reifen zerstochen

Nordhausen (ots)

Wie am vergangenen Sonntag bekannt wurde, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Grimmelallee in Nordhausen. In dem Zeitraum von Samstag, gegen 15 Uhr, auf den folgenden Sonntag, gegen 12 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Opel zu gewaltsam zu schaffen. Hierbei zerkratzen die Unbekannten den Lack und zerstachen einen Vorderreifen. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wer weitere Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0039643

